Дочка Анджеліни Джолі знову стала на милиці через рік після операції на стегні

Рік тому Анджеліна Джолі опублікувала велику статтю у виданні Time, в якій розповіла шанувальникам, що її дочки Захара і Шайло перенесли операцію. Правда, знаменитість не уточнила, яку операцію зробили дівчатам. Єдине, що сказала зірка фільму «Містер і місіс Сміт», це те, що всі жінки в світі повинні бути сильними, передає Free News.

Тоді актриса зазначила, що поважає особисте життя дочок і їх вибір. "Перед публікацією тексту ми всі разом обговорили, і вони дозволили мені його написати. Вони розуміють, що лікування, Боротьба за життя і зцілення - це те, чим дійсно можна пишатися», - сказала тоді Джолі в своїй статті.

Однак тепер стало відомо, що Шайло, швидше за все, перенесли ще одну операцію. Принаймні так думають шанувальники зірки. Не так давно папараці зняли дівчину з сестрою і друзями в передмісті Лос-Анджелеса. 14-річна дочка актриси, яка перенесла рік тому операцію на стегні, ходила на милицях. При тому, що не так давно, фанати побачили її здоровою і без милиць. Джолі не стала коментувати те, що відбувається з дочкою.

Кадри, які з'явилися в мережі серйозно стривожили шанувальників зірки.

"Шайло знову на милицях?", "Шайло, знову на милицях, що сталося?", "Що сталося з нею?", "Сподіваюся, з Шайло все в порядку, іноді вона здається такою сумною«," не думаю, що вона сумна, швидше за все, вона просто засмучена постійним переслідуванням... я б теж засмутилася", "знову, чорт візьми. Що вона робить? Шибайголова я бачу", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, дочка Джолі і Пітта Шайло довгий час носила коротку стрижку і навіть одягалася як хлопчик. Вона хотіла змінити стать і стати чоловіком. Вона навіть попросила, щоб її називали Джоном. Правда, її зіркові батьки ніяк не підтверджували цю інформацію. Однак останнім часом помітили, що спадкоємиця актриси знову відростила волосся і носить спідниці-шорти, ймовірно вона внесла корективи в свої плани.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта шестеро дітей: сини Меддокс Шиван, Пакс Тьєн і Нокс Леон; дочки Захара Марлі, Шайло Нувель і Вів'єн Маршелін. Всі носять прізвище Джолі-Пітт (Jolie-Pitt), хоча лише троє — Шайло, Нокс і Вів'єн — є біологічними дітьми Анджеліни і Бреда Пітта.

Анджеліна і Бред, які подали на розлучення ще у вересні 2016 року, швидко наближаються до п'ятиріччя битви за опіку над своїми дітьми і розділу їх величезного стану.

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