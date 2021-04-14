У відомого співака і пародиста Андрій Данилко, який був одним із зіркових детективів в шоу "Маска" виникли проблеми зі здоров'ям

Як передає Politeka.net, у програмі" Зірковий шлях " продюсер Данилко Юрій Нікітін розповів, з чим доводиться боротися Данилко.

Юрій Нікітін продюсер "Вєрки Сердючки", за його словами, артист раніше страждав від депресії. Після того, як зміг позбутися від неї, Андрій все ще страждає від серйозних проблем зі здоров'ям.

Нікітін згадав про депресії, які переслідували Данилка після виступу на Євробаченні і заявив, що зараз артисту набагато краще. Також продюсер Вєрки Сердючки розповів, що у артиста, якого він "розкручує" набагато серйозніша проблема, ніж це може здатися.

Нікітін підкреслив, що Данилку довелося звернутися не тільки до фахівців з України, а й інших європейських країн.

Варто сказати, що головний сценічний персонаж Андрія Данилка, - Вєрка Сердючка готується святкувати ювілей - 30 років творчої діяльності.

"Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним ряд дуже серйозних проектів, про які я просто не можу говорити. Але сьогодні рік 30-річчя Вєрки Сердючки. Єдине, що можу сказати, він буде наповнений дуже яскравими і знаковими проектами", - підсумував Нікітін.

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