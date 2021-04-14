Відомий український продюсер, репер, і, віднедавна, ще й телеведучий Потап поділився кадрами зі зйомок

Як передає Politeka.net, 2021 рік дуже насичений для артиста, адже крім своєї продюсерської діяльності і роботи з групою «Мозги», Потап встигає займатися і своєю особистою кар'єрою. Цього року артист став ведучим відразу двох проектів на "1+1": шоу зоряних пародій «Ліпсінк батл», а також гумористичного шоу «Ліга сміху». Останній проект Потап веде із зіркою "Квартал 95" Євгеном Кошовим.

На свіжому фото, яке Потап опублікував в мережі, вони з Кошовим стояли на тлі банера «Ліга сміху». Репер показав, як йому працюється з колегою і, судячи з усього, його все влаштовує.

"Ми знову в справі @evgenii.koshevoi @rasul_mirzaiev", - коротко підписав фото Потап.

У коментарях шанувальники залишили, як приємні відгуки, так і критичні зауваження. Деякі відзначили, що обличчя ведучих сильно запливли. Ймовірно, вся справа в невдалому освітленні.

"Обличчя запливли. Приведіть себе у форму", "клас! Вже чекаю новий випуск!", "Потап кайф", " Ну просто молодці! Браво вам", "я готовий добре сміятися", "Без Потапа нікуди!", "Вагу набрали", - пишуть користувачі Мережі.

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