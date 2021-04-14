Відомі актори Ольга Сумська і Тарас Цимбалюк покрасувалися в обнімку перед камерами, нагадавши українцям про серіал, що об'єднав зірок - "Кріпосна"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Тарас Цимбалюк розмістив фото на якому позує разом з відомою актрисою Ольгою Сумською. Ольга Сумська тісно притулилася до Тараса, сяючи від задоволення.

Як відомо, актори разом знімаються в третьому сезоні серіалу" кріпосна", який незабаром повинен вийти в ефір. З цього приводу Цимбалюк запитав у шанувальників, чи чекають вони продовження серіалу. У коментарі до фото він пише: "Ми з Ольгою В'ячеславівною дуже чекаємо ефір третього сезону серіалу "кріпосна"🎬, а ви, друзі, чекаєте?)"

На що шанувальники відгукнулися потоком питань, коли ж вийде третій сезон серіалу, а також написали про те, яка красуня Ольга Сумська і як розцвіла біля такого знатного чоловіка:

"Ти як bodyguard Ольги В'ячеславівни😇", "А коли буде третій сезон", "Я дуже чекаю. А що правда замість Каті буде друга актриса?", "Дивлюся на Ольгу і розумію, що вона навчилася керувати часом ... стрілки її годинника обертаються назад ... красуня😍 😍 😍", "Чесно, то дуже сильно чекаємо на 3 сезон🔥"," А у Назара і Олесі дітки вже будуть??😍",

- шанувальників немов розохотили питанням, і вони не перестаючи писали про очікуваний новий сезон серіалу. Багато висловили жаль про те, що головну героїню серіалу замінили на іншу, та ще й російську актрису.



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