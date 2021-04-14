Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса вразила нев'янучою красою

Як передає Politeka.net, 40-річна італійська актриса Анна Сафрончик активно веде Instagram, щодня радуючи шанувальників яскравими знімками. Як відомо, Анна - член творчої сім'ї. Її дідусь - Григорій Чапкіс, мама - балерина, а батько відомий артист. Анна перебралася з родиною до Італії, коли їй було 13 років. Там вона зуміла побудувати кар'єру актриси.

Останнім часом у Анни з'явилося чимало українських шанувальників. Вони дивуються тому, наскільки молодо виглядає Анна. Фани навіть припускають, що хороші гени молодості передалися їй від дідуся-довгожителя.

На свіжому фото Сафрончик показала своє ідеальне обличчя зблизька. Ні зморшок, ні ознак старіння на ньому видно не було.

"Дім милий дім", - підписала фото жінка.

У коментарях шанувальники красуні залишили їй масу приємних слів.

"Тобі точно 40?", "Дуже гарненька", «Богиня», "Краса", "Здрастуйте, мила Анна, ти стаєш все прекрасніше, красивіше, яскравіше. Солодких обіймів. Люблю тебе", "прекрасне життя, моє серце, я люблю тебе, наша любов занадто велика», «красива Анна», «ти зовсім не старієш?",- пишуть користувачі Мережі.

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