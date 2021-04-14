Українська телеведуча Катя Осадча вирішила насолодитися вихідним днем, поки на вулиці хороша погода

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відразу кілька фотографій оживаючої природи. Не забула Катя показати і себе. 37-річна ведуча ніжилася на сонечку, скинувши з себе зайвий одяг. Судячи з усього, зірці було досить жарко, так як вона залишилася в одній футболці.

"У футболці на вулиці", - підписала знімок зірка.

Як відомо, Катя Осадча та Юрій Горбунов живуть у власному будинку. Тому у них є можливість насолоджуватися відпочинком у себе у дворі. Що і зробила Осадча, яка вирішила порелаксувати, поки чоловік на роботі.

"Нехай вже все зацвіте", - написала телеведуча на одному з фото, зробленому у дворі.

Варто відзначити, що Горбунов в цей час перебував на зйомках. Про це стало відомо з його Instagram, де він розповів про настання гарячої пори для зйомок.

Раніше ми писали, що Катя Осадча в шортиках і блузці продемонструвала стрункі ніжки. Зірка відпочивала на яхті, насолоджуючись теплою погодою. Варто відзначити, що в коментарях шанувальники стали порівнювати фігурку телеведучої з фігурою Олі Полякової, яка також любить хвалитися своїми ніжками.

Нагадаємо, що Катя Осадча в міні-шортах осоромилася на яхті: "що з ногами?".

Як повідомляла Politeka, задоволена Осадча, забувши про скромність, здивувала появою без ліфчика: "Весна прийшла...".

Також Politeka писала, що щаслива Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Винником і Кароль: "як вам пасує...".