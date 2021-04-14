Епатажний ведучий популярного шоу "Маска" Володимир Остапчук оригінально зізнався в любові до шоу, набивши вперше в житті тату

Як передає Politeka.net, в Instagram, присвяченому проєкту "Маска" з'явилося фото тату, яке зробив собі Володимир Остапчук, зізнавшись у коханні до проєкту. У пабліку пишуть, що Володимиру так сподобалося шоу, що він присвятив шоу "Маска" перше в житті тату.

"Ведучий кращого розважального шоу року Володимир Остапчук дуже прикипів до проєкту. Тому вирішив - залишить пам'ять, яка завжди буде з ним.

"Я зізнався в коханні гіпершоу Маска оригінальним чином - набив собі тату. Прямо на грудях - ось така любов до нашого феєричного шоу! Це перше в моєму житті татуювання, і з'явилося воно саме завдяки проєкту. Маска, я тебе люблю!"- зазначив Володимир", - прокоментували в пабліку словами ведучого його рішення.

Також в каруселі розмістили кілька ракурсів нового тату Остапчука.

Шанувальники по-різному відреагували на таку витівку ведучого. Деяким сподобалося, що ведучий залишив собі пам'ять про перший випуск шоу, інші саркастично відреагували на новину.

"👏 👏", "Ось така вона любов до шоу Маска", "Не схожа на справжню)", "краще б дітям аліменти заплатив!", "Це тату для нього! Він завжди носити маску і в житті (", "водна переводка😂 😂🤦🏻‍♀️ 😮😮😮👏", "Прикольно", "Щось трошки криво вийшло...🤣 😂 🤣 ", "Це його. Хамелеон)", - написали в коментарях.

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