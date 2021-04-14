Відомий хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", блиснула ідеальними формами в короткій сукні

Зірка у 2018 році стала мамою сина, Олексія, якого народила від бізнесмена, Олексія Іванова, повідомляє Politeka.net.

При цьому артистка змогла зберегти фігуру в ідеальній формі, тому вона може дозволити собі надіти будь-який наряд.

Цього разу Олена сяяла в короткій бальній сукні, яка ледь щось прикривала. Жовтий сяючий ліфчик підкреслив груди, а довгі розрізи на спідничці відкривали види на пружні сідниці.

У такому гарячому образі Шоптенко позувала у себе на кухні, забравшись на стіл.

"Так, все вірно. Я стою в бальному платті на своїй кухні. Знімаю дещо цікаве", - вимовила танцівниця.

Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це неможливо.

Зазначимо, раніше Олена Шоптенко розповіла, що виснажливо тренувалася відразу після пологів для проекту "Танці з зірками", в результаті це позначилося на її здоров'ї.

Через те, що артистка швидко повернулася до роботи, у неї діагностували діастаз (щілина на животі). Хоча це не заважає жити, все ж поспішати на роботу було не можна.

Однак Олена запевняє, що для неї звичні величезні навантаження і буває, що через танцювальні проекти або якісь постановки вона танцює по 6-7 годин.

А коли робота в проектах закінчується, хореограф займається пілатесом, який допомагає реабілітувати м'язи.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Шоптенко з "Танців з зірками «побешкетувала на кухонному столі, чоловікові пощастило:»Ураган, а не жінка".

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