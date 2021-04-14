Відомий російський співак Сергій Лазарєв показав, як насолоджується відпочинком під пальмами

Артист, якому шанувальники вже давно приписують таємний роман з Ані Лорак, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Лазарєв вирішив поділитися своїми враженнями від відпочинку в Сонячній Мексиці. Країна явно підкорила артиста.

"Viva Mexico! Ця шалено красива країна-строката суміш іспанської, індіанської та карибської культур. Запальні танці до упаду, цікава культура, мальовнича природа, численні пам'ятники найдавніших цивілізацій і приголомшливий відпочинок на кращих пляжах – в цьому вся Мексика", - захоплено написав співак.

Він також поділився фотографією з відпочинку, на якій він розслаблено лежить в шезлонгу на тлі місцевої зелені. Співак одягнений в стильний сірий костюм, а його образ доповнюють окуляри і розкішний годинник. У своїй розслабленій позі він виглядає як справжній мачо.

Шанувальники Лазарєва прийшли в захват від його фото.

"Який ви гарячий, Сергій", "Красивий чоловік", "як же смачно і соковито фото вогонь. Аромат краси бризкає через екран, у нас шикарний артист", "як же вам йдуть тропічні види і сонячна погода. Гарного відпочинку, Сергій!", "Ну ось як? Як можна бути таким сексуальним хлопчиком?", "Ну все ... прям як Клеопатра", - пишуть люди.

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