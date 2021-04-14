Колишній учасник шоу "Холостяк" вибачився перед дівчатами, які боролися за його серце, і зізнався у своїй гомосексуальності

Несподіваний камінг-аут здійснив 29-річний головний герой 23-го сезону американського «Холостяка», колишній футболіст Колтон Андервуд. Відверте зізнання він зробив в ефірі шоу Good Morning America.

За словами Андервуда, 2020 рік став переломним для нього. Саме в цей час він задумався про те, хто він такий. За словами колишнього "холостяка", він прийшов до висновку, що любить чоловіків.

"Я - гей. І я змирився з цим на початку цього року і перетравлював це. Наступним кроком було повідомити про це людям", - заявив Колтон.

Ведуча поцікавилася у нього, що він відчуває по відношенню до дівчат, які намагалися його підкорити під час зйомок «Холостяка». На це Андервуд відповів, що йому «дуже шкода». Він також зізнався, що шоу також змусило його задуматися про свою орієнтацію.

Втім, після закінчення проекту головний герой протягом двох років перебував у відносинах з його переможницею – телеведучою Кессі Рендольф.

Андервуд також розповіла, що в його житті жодного разу не було стосунків з чоловіками, проте він сподівається знайти людину, до якої зможе по-справжньому прив'язатися.

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