"Як може таке подобатися"

Скандальна українська модель і зірка шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Похрещук показала себе топлес, заінтригувавши зухвалою фотосесією

Модель, зовнішність якої після численних косметичних втручань викликає багато суперечок, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Похрещук розповіла, що знялася в новій фотосесії, і вирішила заінтригувати передплатників одним з фото. На знімку модель постала в досить зухвалому образі: вона позувала топлес і в штанях під шкіру. На одній руці Анастасії красувалася висока шкіряна рукавичка.

Свої оголені груди, над якими потрудилися пластичні хірурги, модель прикрила руками.

Макіяж моделі також був вельми зухвалим. Вона виділила очі темними тінями, щедро нанесла на сумнозвісні вилиці хайлайтер і підкреслила накачані губи помадою в тон своїм малиновим волоссям.

"Як повернуся додому, нас чекає нова фотосесія. Уявляєш шо це буде?", - підписала знімок Покрещук.

Її передплатники тут же почали коментувати фото.

"Шо ви відкачували не зрозумію??? Вас розвели в клініці", "Оууу гаряча штучка", "таке на вулиці вночі побачиш заїкою можна стати", "як же треба себе ненавидіти, бідна", "не груди, а кулі якісь. Як може таке подобається", "Страусеня", - пишуть люди.

Відзначимо, що Похрещук прославилася в мережі, коли збільшила губи і вилиці до страшних розмірів. Нещодавно модель вирішила перекроїти операціями і інше тіло. Також ми писали, що вона вирішила показати наочно, як змінилася з 2018 року.

Нагадаємо, Похрещук з "пацанок" показала, якою була до того, як переробити обличчя: "Я не проти операцій, але...".

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