Популярна українська співачка Оля Полякова знову стала зіркою соцмережі, разом з Потапом і Винником

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова вже давно завоювала серця українців, і стала справжньою зіркою не тільки сцени, а й телебачення. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артистці, де шанувальники обмінюються її знімками і новинами. Так, нещодавно в одному з таких акаунтів виклали кумедний кадр, на якому Оля позує в компанії зіркових друзів – Потапа і Олега Винника.

Очевидно, це фото було зроблено на знімальному майданчику спільного кліпу цієї трійці, який вийшов під час прем'єри фільму "Скажене весілля". На знімку Полякова позує у відверто весільній сукні з пікантними розрізами і пишними рукавами. Її пишна шевелюра начесана в високу зачіску і прикрашена короною. Розпалена Оля задерла довгу голу ногу на Олега Винника, який її спритно підхопив і тримає, як гітару. А ззаду до артистки прилаштувався Потап.

Відзначимо, що Винник позує на фото в ошатному бежевому костюмі з білою сорочкою і світлими кросівками на ногах. Треба сказати, що веде він себе більш стримано, ніж його зіркові колеги, і просто мило посміхається в об'єктив. Олексій Потапенко з'явився перед камерою в темному стильному костюмі з модними туфлями. І ось він емоцій не стримував, втім, як і сама Полякова. "Спогади", - підписали кадр. А хтось із шанувальників зазначив: "Всі красені".

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