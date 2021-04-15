Відома співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, вперше за довгий час заговорила про особисте життя

Як відомо, після народження дитини Міша сильно змінилася і тепер задоволенням поєднує материнство і творчість, адже робота на сцені перед глядачем — це головне для артиста. Проте, виховує дитину Романова одна, так як батько дитини відмовляється навіть спілкуватися з ними.

Під час відповідей на запитання фанатів у Сторісах, Міша заявила, що зараз батько не хоче з ними спілкуватися. У той же час не обійшлося і без обговорення теми особистого життя співачки зі співаком і колегою, а також хрещеним її сина – Максом Барських.

До слова, обом артистам вже давно приписують роман, А Макса навіть називають батьком сина Міші, Мартіна, адже сам артист дуже добре ставиться до сім'ї Романової.

"Ви в сварці? - запитала фанати. Міша заявила, що у неї з Максом прекрасні стосунки, проте є одне але: «я дуже відповідально ставлюся до роботи. І мої саундчеки починаються з дев'ятої ранку", - так прокоментувала Романова слова про те, чому останнім часом не бачилася з Максом.

Також дівчина жартома зазначила, що чекає артистка з Америки: «поки записую вокал і печу торти», - написала Міша на фото торта з власними зображеннями.

Відзначимо, Міша Романова встигла побудувати кар'єру успішної співачки, виступаючи навіть в легендарній групі "ВІА Гра". При цьому красуня приховує особисте життя, адже в її минулому, як можна помітити, були свої складності. В цілому, дівчина також веде активно соціальні мережі, де частенько публікує провокаційні знімки.

Раніше Міша звастнула образом в піджаку на голе тіло, не надівши навіть бюстгальтер, позуючи в гримерці.

"Мішенька, все"," чудово", "так там впевнена 4-рка" "дуже йде колір", "у мене праска такий же вдома"," "посмішка", " на всіх фото, мрія будь-якого ідіота,прекрасна і вдень прекрасна і вночі, я навіть не брешу, всі знають точно...",- відповіли в мережі.

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