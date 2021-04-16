Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітком влаштувала домашній концерт прямо у ванній

Популярна артистка і зірка гумористичного шоу звикла працювати в Instagram своїми постами з новими фото. Не забуває Вікторія радувати фанатів і кумедними моментами з життя.

Так, в розділі Сторі в Instagram Буллітко показала, як приймає пінну ванну вночі і при цьому добре проводить час. Вся справа в тому, що зірка вирішила не просто показати затишну атмосферу у ванній кімнаті з вимкненим світлом, гірляндами-зірочками і тд.

Булітко помахала ногами з ванної, виконуючи при цьому відразу кілька пісень, періодично сміючись над тим, як вона співає то ніжним, то грубим, майже чоловічим голосом. Втім, міняти образи для Вікторії вже звична справа, на сцені Булітко епатує публіку щоразу новим перетворенням.

Раніше перед камерою Булітко з'явилася абсолютно несхожою на себе. Так, гумористка здивувала глядачів новими рисами обличчя: величезними округлими очима, великим носом і крихітним ротом.

"Сміється!", "За тобою сумую«,» трохи гикавка не напала«," а очі такі... Маленькі-маленькі", "Моя мама така ж» «" Віка! Ти і в такому образі-принадність! Страшенно приваблива», «Приветик. Вікуля ви завжди на висоті, захоплююся вами. Рівної вам дороги по життю", " Ось це очіща від того що продовжили Карантин аж до літа», «інопланетний гість», - пишуть люди.

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