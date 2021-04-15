Роздягнена Надя Дорофєєва викликала переполох у Мережі пікнатним фото
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, вразивши публіку заявою.
"Нічого надіти))", - повідомила Надя, з'явившись в кадрі в спокусливому образі.
На співачці були білі трусики, гольфи та світшот. Дівчина схилилася над шафкою з одягом, повернувшись до камери спиною та продемонструвавши ідеальні "булочки".
Одним з перших пост прокоментував чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Петрожицька з "Папіка" кардинально змінила зовнішність, актрису не впізнати: "Кіру Найтлі нагадує…"
Молодша дочка Полякової розлютила українців поведінкою на публіці: "Чому супер-мамі хамлять її кровинушки?"
Скритний Олег Винник несподівано заговорив про дружину, в Мережі розкрили її ім'я: "Несеш свій хрест..."
На "Голосі країни" несподіваний поворот, повернеться знаменитий екс-тренер: "Учасникам випаде шанс…"
"Іди так, молю", - написав він у своїй саркастичній манері.
"опа 😂", - посміялася з його коментаря Надя.
Інші користувачі також приєдналися до обговорення побаченого:
"У Вовкиному фоткалась?"
"Проблема кожної дівчинки 😂 речі є але надіти нічого немає 😂"
"Можна і не одягатися"
"У цієї білочки чіткий горіх 🔥 🌰"
"Надя після тусовки втратила штани😂"
"🔥скромниця"
"Така красива 🤩"
"Надяяя😂як нічого???😮"
"Оххх яка 😍 😍 😍 "
Раніше ми розповідали, у Дорофєєвої трапилася істерика, коли вона побачила по телевізору колишнього Дантеса. До зустрічі з Надею у того явно були проблеми із зайвою вагою. Співачка не очікувала такого "підступу", висміявши чоловіка, з яким якраз відпочивала в ліжку.
"Вова, просто є питаннячко - це, блін, хто?", - вигукнула вона та перевела камеру на збентеженого Дантеса, який сховав обличчя в цей момент.
До речі, вгодованим Володимир був у часи, коли вів програму "Їжа, я тебе люблю".
Нагадаємо, що томна Дорофєєва з розставленими ніжками назвала, що приносить їй задоволення, Дантес заметушився: "теж обожнюю..."
Також Politeka писала, що занудьгував будинку Дантес показав безбашенні розваги з Дорофєєвої, крики не заглушити: "ми з Надею..."