Роздягнена Надя Дорофєєва викликала переполох у Мережі пікнатним фото

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, вразивши публіку заявою.

"Нічого надіти))", - повідомила Надя, з'явившись в кадрі в спокусливому образі.

На співачці були білі трусики, гольфи та світшот. Дівчина схилилася над шафкою з одягом, повернувшись до камери спиною та продемонструвавши ідеальні "булочки".

Одним з перших пост прокоментував чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес.

"Іди так, молю", - написав він у своїй саркастичній манері.

"опа 😂", - посміялася з його коментаря Надя.

Інші користувачі також приєдналися до обговорення побаченого:

"У Вовкиному фоткалась?"

"Проблема кожної дівчинки 😂 речі є але надіти нічого немає 😂"

"Можна і не одягатися"

"У цієї білочки чіткий горіх 🔥 🌰"

"Надя після тусовки втратила штани😂"

"🔥скромниця"

"Така красива 🤩"

"Надяяя😂як нічого???😮"

"Оххх яка 😍 😍 😍 "

Раніше ми розповідали, у Дорофєєвої трапилася істерика, коли вона побачила по телевізору колишнього Дантеса. До зустрічі з Надею у того явно були проблеми із зайвою вагою. Співачка не очікувала такого "підступу", висміявши чоловіка, з яким якраз відпочивала в ліжку.

"Вова, просто є питаннячко - це, блін, хто?", - вигукнула вона та перевела камеру на збентеженого Дантеса, який сховав обличчя в цей момент.

До речі, вгодованим Володимир був у часи, коли вів програму "Їжа, я тебе люблю".

Нагадаємо, що томна Дорофєєва з розставленими ніжками назвала, що приносить їй задоволення, Дантес заметушився: "теж обожнюю..."

Також Politeka писала, що занудьгував будинку Дантес показав безбашенні розваги з Дорофєєвої, крики не заглушити: "ми з Надею..."