Екс-учасник проекту "Холостячка" Андрій Шатирко півтора місяці проведе в Лос-Анджелесі разом з відомою блогеркою Софією Стужук і трьома її дітьми

Як відомо, Софія, у якої майже 6 мільйонів фоловерів в Instagram, пережила страшне горе, втративши в жовтні минулого року чоловіка Дмитра Стужука, який не переніс ускладнень після коронавірусу.

Опрянувши після жалоби, красуня-вдова засобиралася до США, захопивши з собою екс-нареченого з "Холостячки" Шатирко. Кілька днів тому дівчина виставила в соцмережі фото, де вона разом з двома дочками, сином і Андрієм летять на приватному літаку. Потім всі четверо вже позували на пляжі біля океану. Поки неясно, чи пов'язують Софію з Андрієм романтичні стосунки, але дівчина вже встигла назвати його своєю "сім'єю", а також жартома - "нянею", передає Politeka.net.

"Ну що, готові найближчі 1,5 місяці спостерігати за пригодою нашої банди / команди / сімейки в Лос Анджелесі?) 🌊 🌊 🌴 🌴 🌴 З Днем космонавтики!) 🪐 💫 💫", - писала вона в Instagram.

Хоча ніжностей пара на камеру й не показує, але Стужук заінтригувала заявою:

"Це той самий рудий хлопець, який знімався в "Холостячці". Слава богу, "Холостячка" вибрала іншого... Спасибі Ксюша, що залишила цього ідеального чоловіка мені".

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Божечки-кішечки, як ви круто разом виглядаєте ☺ ось це прям ваша людина, ви на одній хвилі! Прекрасні 💕"; "ви якось навіть схожі між собою ❤️❤️. Соня, бажаю вам щастя!"; "Щастя тобі Сонечка, ти це заслужила. ❤️😍🌼"; "Таааак) я все пропустила 😐 у Соні з'явився чоловік?😍"; "це її друг, не треба придумувати зайвого🙌"; "вона в сторіс відповіла, що Андрій безумовно космонавт. Значить між ними, щось вже є".

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