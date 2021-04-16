На шоу "Маска" з'явився серйозний конкурент Олега Винника, який нещодавно став ведучим проекту

Містером Маска-загадковим телеведучим виявився молодий артист Андрій Оніщук, який ретельно приховував свою особистість і приніс ще одну інтригу на проекті. У соціальній мережі Instagram на сторінці проекту з таємними перевтіленнями зірок з'явився пост про телеведучого, який повинен був тримати свою особистість в секреті.

"Перший загадковий ведучий в історії шоу масці. Саме він провів глядачів за лаштунки проекту. Андрій-івент-ведучий, власник оксамитового голосу, від якого мурашки. Ви ж чули, як він виконував пісні Олега Винника?» ,- сказано в підписі до посту.

Зберігати таємницю Містера Маски було так само складно, помічено в повідомленні. Справа в тому, що приховувати містера Маску доводилося дуже серйозно, як і зіркових учасників, адже ніхто зі знімальної групи шоу не повинен був знати цю особистість.

"Тепер я знаю Андрія Оніщука! Професіонал своєї справи 🙌; Містер маска крутий 🔥 🔥 🔥дійсно такий шикарний тембр голосу. Обов'язково в наступний сезон 😍 😍 № взагалі не знаю хто це; ми думали Анатоліч, ось чесно🙈. Приємний голос) такий він спокійний, врівноважений) здивували 😍; дуже приємний, талановитий і професійний. Дуже хочемо бачити його ще в шоу😍; та йому співати треба !!!!; Тепер ми його всі знаємо не тільки як Містера Маску, але і як прекрасного ведучого", - відповідають в мережі.

Відзначимо, до цього Андрій вразив мережу тим, що спробував відвести у Олега Винника його "вовчиць", виконавши кілька хітів з дискографії співака. Спершу незнайомець в шикарному костюмі і блискучій масці виконав "Вовчицю", потім "Ніно", а завершив свій невеликий виступ композицією "Роксолана".

"Містер Маска заспівав! Яке ж шоу без пісень Олега Винника. Пишіть в коментарях, які пісню Олега Винника хочете почути на шоу Маска", - йдеться в підписі до відеоролика, на якому виступав загадковий незнайомець.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і стали гадати, хто в масці може відвести у Олега Винника його армію "вовчиць".

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