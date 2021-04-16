Шанувальники Тіни Кароль бурхливо відреагували на новий образ зірки на зйомках шоу "Голос"

Кожен образ у всіх шоу, в яких Тіна бере участь, повинен бути особливим. Тому зірка ретельно консультується зі стилістами і постійно змінює вбрання, вражаючи зовнішністю. Останнім часом Кароль почала з'являтися на публіці в класичних сукнях, але з глибоких теколте і приталеним силуетом.

Останнє причому цього разу останній варіант не зіграв їй на руку. Через те, що зірка прийняла невдалу позу може здатися, ніби сама Тіна поправилася, а її живіт округлився. "градуса" додало і декольте виконавиці, яке вона і не думала приховати.

Виставивши напоказ свої достоїнства, Кароль отримала змішані відгуки в мережі, деякі фанати помітили, що Тіна занадто часто показує бюст в такому ось вигляді.

«На минулому ефірі» Голос країни» Тіна Кароль підкреслила фігуру сукнею трав'яного кольору, розшитим сріблястими стразами, на тонких бретельках і з розрізом спереду " - помічено на фан-сторінці.

Ось що написали у відповідь, причому деякі навіть почали підозрювати зірку в вагітності через такого ракурсу:

"Мені особисто плаття на тіні не подобається; груди приплюснули; сяюча красуня!!Сонячна людина.☀ ️ ️ ️ ; Тіні дуже йде зелений колір. Прийшла весна; Beautiful woman!👌 😍 ; Постійно напівгола , набрид цей образ. Сукня-жахсссс; чудове плаття, на чудовій жінці; Просто жахливий смак ((на таку фігуру надіти мішок👀 хто цих стилістів просуває !!!; Помста стиліста; щаслива...і вагітна....😂 😂 ; Вона вагітна?; Декольте вже набридло»

Ще на одному фото Тіна відображена в тому ж образі на знімальному майданчику шоу.

Особливої краси поряд надав матеріал, чимось нагадує лусочки зміїної шкіри. Асоціацію посилив і сріблястий візерунок на сукні. Високий розріз на спідниці надав загальному образу співачки нотку спокуси.

«Сподобався образ Тиночки на «Голос країни»?",- поцікавилися автори поста.

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