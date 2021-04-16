Шанувальники Тіни Кароль бурхливо відреагували на новий образ зірки на зйомках шоу "Голос"
Кожен образ у всіх шоу, в яких Тіна бере участь, повинен бути особливим. Тому зірка ретельно консультується зі стилістами і постійно змінює вбрання, вражаючи зовнішністю. Останнім часом Кароль почала з'являтися на публіці в класичних сукнях, але з глибоких теколте і приталеним силуетом.
Останнє причому цього разу останній варіант не зіграв їй на руку. Через те, що зірка прийняла невдалу позу може здатися, ніби сама Тіна поправилася, а її живіт округлився. "градуса" додало і декольте виконавиці, яке вона і не думала приховати.
Виставивши напоказ свої достоїнства, Кароль отримала змішані відгуки в мережі, деякі фанати помітили, що Тіна занадто часто показує бюст в такому ось вигляді.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Осадча вразила появою в білосніжному вбранні, прикривши животик: "у передчутті..."
Екс - "холостяк" виявився "не по дівчаткам", шокуюче зізнання красеня: "Я змирився з..."
Нова біда в родині Володимира Остапчука, що відомо і перші кадри: "У лікарні з роздробленою..."
"Холостячка" Мішина поїхала від Еллерта за тисячі кілометрів, показавши свій новий дім: "Досі не можу відійти..."
«На минулому ефірі» Голос країни» Тіна Кароль підкреслила фігуру сукнею трав'яного кольору, розшитим сріблястими стразами, на тонких бретельках і з розрізом спереду " - помічено на фан-сторінці.
Ось що написали у відповідь, причому деякі навіть почали підозрювати зірку в вагітності через такого ракурсу:
"Мені особисто плаття на тіні не подобається; груди приплюснули; сяюча красуня!!Сонячна людина.☀ ️ ️ ️ ; Тіні дуже йде зелений колір. Прийшла весна; Beautiful woman!👌 😍 ; Постійно напівгола , набрид цей образ. Сукня-жахсссс; чудове плаття, на чудовій жінці; Просто жахливий смак ((на таку фігуру надіти мішок👀 хто цих стилістів просуває !!!; Помста стиліста; щаслива...і вагітна....😂 😂 ; Вона вагітна?; Декольте вже набридло»
Ще на одному фото Тіна відображена в тому ж образі на знімальному майданчику шоу.
Особливої краси поряд надав матеріал, чимось нагадує лусочки зміїної шкіри. Асоціацію посилив і сріблястий візерунок на сукні. Високий розріз на спідниці надав загальному образу співачки нотку спокуси.
«Сподобався образ Тиночки на «Голос країни»?",- поцікавилися автори поста.
Нагадавши, Винник ніжно заспокоїв пустила сльозу Тіну Кароль, поки Балана немає поруч: "Чого ти ридаєш?".
Як повідомляла Politeka, кокетка Тіна Кароль в рожевій сукні з вирізами забула про збентеження: "як біс вселився".
Також Politeka писала, що Страсна Кароль переборщила з декольте, подражнивши випираючим бюстом:»Фея Дінь-Дінь".