Українці із завмиранням серця стежать як розвиваються події на самому пісенному шоу країни "Голос країни" , в новому випуску кращого обиратимуть в команді Олега Винника

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram, присвяченому подіям на шоу "Голос країни" розмістили кілька відео з претендентами на перемогу.

У пабліку пишуть, що в півфіналі одна з претенденток Галина Куришко заспіває спільно з Євгенією Власовою:

"У півфіналі виступить Галина Куришко-берегиня українського фольклору. Її мрія-популяризувати українські народні пісні. Цієї неділі Галина заспіває на одній сцені разом з Євгенією Власовою".

На іншому відео автори пабліку поцікавилися у шанувальників, за кого з півфіналістів голосуватимуть українці, і більшість обрала саме Галину Куришко, хоча багато хто погодився з тим, що Сергій Нейчев чудово співає і є гідним конкурентом Галині.

Ось що пишуть шанувальники:

"Звичайно, щиро віримо і вболіваємо за Галину🔥❤️", "Красоточка така, Галюня", "Звичайно зможе, за Галину Куришко️️!!!!!!", "Гарний голос! ❤️ Велика душа !!!! Віримо ❤️ Вболіваємо ❤️🙌", " Кращі! 👏 🔥 ", "В Україні засяє ще одна зірочка і наповнить простір красою! ❤ ️ ", "Чекаємо і сподіваємося в краще. Хочу почуте етнорок в її виконанні. Я впевнена буде фірмово.💛 💙 ✌ ",- написали шанувальники підтримавши співачку.

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