Всесвітньо відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес виглядає розкішно навіть на прогулянці в спортивному костюмі

Популярна виконавиця звикла займатися з двома тренерами заради ідеального тіла і розкішних форм. У 51 рік Лопес може гідно представити себе практично в будь-якому образі, який буде досить відкритим і спокусливим, адже вона домоглася успіху не тільки в кар'єрі.

Займаючись чотири рази на тиждень в спортзалі, Лопес підтримує форму, якою пишається. При цьому щоранку вона також приділяє час йозі і не забуває про Спортивні танці, якими давно захоплюється.

Як видно на фото Дженніфер, навіть в простих лосинах і ТОПі вона буде виглядати чудово: плоский живіт, ідеально підтягнута шкіра без целюліту і пружні сідниці, заради яких Лопес жертвує вільним часом навіть в день народження. Схоже, зірка не дає собі поблажок і займається так багато, як тільки може.

Як можна помітити, найчастіше на публіці і особистих Селфі Лопес показує себе з яскравим макіяжем, нагадуючи про свою косметику-новий бренд, який Дженніфер презентувала пару місяців тому. При цьому зірка ховає своє волосся під перуками і носить довгі накладні локони, тоді як у самої вони зараз досить короткі і пухнасті.

Фанати відразу відреагували:

"Я люблю тебе; 😍 Красиво; шалено красива дама; Королева; Моя королева; як бразильська лялька; цей живіт зведе з розуму багатьох; божевілля якесь, це дама взагалі не старіє, захоплююче💖 💋; я так тебе люблю ❤️❤️; який живіт, я теж хочу так виглядати, але мені навіть не 30", - пишуть фанати.