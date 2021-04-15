Український виконавець і музикант Андрій Данилко, якого всі знають за образом Вєрки Сердючки, звернувся до колеги по сцені Алли Пугачової

15 квітня Алла Пугачова святкує 72 роки, передає Politeka.net. За своє життя артистка завоювала велику любов публіки й подружилася з багатьма артистами, які в підсумку тепер вітають на всі дні народження.

Зокрема примадонну російської естради привітав Андрій Данилко, який у своєму Instagram опублікував фото ще молодої Пугачової. На знімку остання широко посміхалася, одягнувшись по моді тих років.

"З Днем Народження, Алло! 🥂 💋 🎊Перша назавжди❤️❤️", - написав автор поста.

За годину публікація зібрала майже 7000 лайків і багато коментарів.

"Примадонна З Днем Народження!🤝 💐 🇺 🇦 ", "Так, це легенда🔥"," з Днем Народження, жінка, яка більше ніж співає! ❤ ️ 🙏 🏻 ", "Дитяча любов, або як?) ❤ ️ ", "І у мене 💓 на всі часи!!! 🍾 🥂 ", "Ось це кааадр! 👏👏👏👏👏👏👏👏", "Круто, фото на мільйон червоних троянд🔥 🙌❤️", "Вєрка Сердючка величезне спасибі за рідкісне фото. Бачу це фото вперше. Браво", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Андрій Данилко давно знайомий з Аллою Пугачовою особисто. В одному з інтерв'ю артист розповів, що добре ставиться до примадонни. За словами артиста, в житті зірка дуже зворушлива.

При цьому Алла Борисівна завжди відрізнялася чесністю і справедливістю, і ніколи не соромиться у виразах, якщо їй щось не подобається.

Нагадаємо, яким Данилко був на піку популярності, в мережі виявилося рідкісне відео з-за лаштунків: "неповторний, красивий...".

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