Потап бурхливо відреагував на нову серію реаліті, яку знімає Настя Каменських в Мексиці, вилаявши дружину публічно, і покликавши додому

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відомий репер Потап розмістив невеликий уривок реаліті своєї дружини зірки Насті Каменських, і написав гнівний пост, в октором лає Настю і кличе додому.

"Ви хочете, що б у мене серце зупинилося!!??? Панічні атаки!!??? Ви серйозно??!!! Настя-марш додому !!!! І прихопи своїх подружок (перераховує)", - написав Потап.

Відомо, що Настя разом зі своєю мамою і подружками відправилася знімати в Мексику реаліті шоу "дівчатка рулять".

Вийшло вже три серії, остання викликала настільки бурхливу реакцію Потапа.

У коментарях фанати співака і продюсера Потапа відразу кинулися підтримувати залишився в Україні співака, і заявили, мовляв, правильно, клич їх додому: "ШЛЯЮТСЯ незрозуміло де !? КУДИ ТИ ДИВИШСЯ !?!?", "Льоша, серце бережи і Насту з Мексики забери" ", "Це точно😂😂😂", "Не життя, а Шоу", "Молодець Олексій🙌забирай їх додому👏вистачить таких реалії", - відгукнулися шанувальники.

Варто сказати, що подружка Насті Каменських, екс-дружина позитиву Аня Андрійчук відреагувала, написавши, що вони в порядку: "у нас все нормально".

Швидше за все, Потап впевнений, що у Насті і її подружок все в порядку, а інакше напевно не зміг би просто перебувати далеко від своєї коханої. А розмістив він пост коханої для підняття популярності. Адже не дарма в кінці свого гнівного поста Олексій написав, звернувшись до шанувальників: "а ви поки подивіться моторошну 3-ю серію реаліті #девочкирулят".

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