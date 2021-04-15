В Україні середня пенсія становить понад 3000 гривень
За данними сайту Пенсійного фонду України, пенсії деяких осіб становлять десятки тисяч гривень, передає Politeka.net. Середня ж пенсія в нашій країні не перевищує і п'яти тисяч гривень.
Так, розмір середньої пенсії, станом на перше квітня, склав 3700 гривень. Найбільші виплати у колишніх суддів - 77 тисяч гривень.
Пенсії за віком у середньому розмірі 3 770,23 грн отримують 8 316 443 осіб; по інвалідності - 2 825,32 гривень - 1 367 192 осіб; у зв'язку з втратою годувальника - 3 227,83 грн - 530 902 осіб; за вислугою років - 3 403,48 грн - 212 345 осіб; соціальні пенсії - 1 785,49 грн - 71 924 осіб; довічне грошове утримання суддів - 77 387,20 грн - 3556 осіб; пенсії військовослужбовців - 5 650,26 гривень - 550 487 осіб.
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Зазначимо, згідно з постановою Кабміну, з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога буде нараховуватися на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб. Так, отримувати пенсії за місцем проживання зможуть тільки 4 категорії осіб:
- люди з інвалідністю I групи,
- особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду,
- особи, яким 80 або більше років,
- одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги по догляду.
Таким чином, з 1 вересня майже всі пенсії будуть виплачуватися на банківські картки.
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