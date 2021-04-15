Відома актриса, яка зіграла знамениту Валюху в серіалі «Свати» Тетяна Кравченко вразила шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net, в Instagram розмістили нове фото Тетяни. Під фото побажали шанувальникам доброго вечора. На фото Валюха постала в піджаку і тільнику, розплившись в усмішці.

"Всім гарного вечора 🙏🏼 ❤️", - підписано фото.

У кадрі усміхнена, звична і всіма улюблена актриса з зачіскою "Мальвіна". Актриса без особливого макіяжу, з широкою доброю посмішкою. Картатий піджак трохи безглуздо виглядає з тільником під ним. Однак зовнішній вигляд затьмарюють добрі і теплі очі актриси, її гарний настрій, настрій, який дарує своїм шанувальникам.

Фанати, які не втомлюються переглядати вкотре серіал, і мріють побачити обіцяну сьому частину, відгукнулися на появу нового фото від улюбленої актриси.

"І вам, обожулька ви наша", " Ну яка ж Ви мила😍"," Обоятельная і приваблива, обожнюю.🔥 🙌 ", "Вам теж Доброго вечора відпочивайте і нехай у вас все буде добре ви чудова", "славна яка жінка,.так би і поговорила", - написали шанувальники Тетяни.

Варто сказати, що сьомі "Свати", обіцяне і довгоочікуване продовження серіалу так і не вийшло на великі екрани. Актори, швидше за все, повернуться до продовження роботи над сьомими "Сватами" влітку нинішнього року. Про це раніше говорив актор Федір Добронравов. Однак точних термінів поки ніхто сказати не може.

Нагадаємо, що постаріла Валюха з "Сватів" налякала запущеним виглядом, актрису не впізнати: "сподіваюся, це ви в ролі».

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