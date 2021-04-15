Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової вразила шанувальників зухвалою зміною іміджу

Як передає Politeka.net, 16-річна Маша Полякова влаштувала зйомку в лісі, під час якої змінила собі зачіску. Дівчина зібрала волосся таким чином, що на фото вони стали виглядати новою стрижкою. Марія зважилася піти на обман, щоб дізнатися у шанувальників, чи пасує їй каре.

"Як вам моя нова зачіска?",- підписала вона фото, на якому стояла посеред лісу в легкій сукні, злегка спущеній з плечей.

У коментарях Марію швидко викрили, але знайшлися і ті, хто дав щирий відгук на зачіску красуні.

"Королева хайпа", "Мама не прибила ще?", "Дуже красива", "Пушка", "так краще в 100 разів", "а я не повелася! Це не каре, це зібране волосся під сукнею!", "Мені здається, що ти просто сховала волосся... я на це сподіваюся!", "Супер. Вам дуже пасує", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Маша Полякова стала активно знімати відео для молодіжної мережі Тік Ток. Нещодавно вона з'явилася на ролику з яскравим макіяжем в домашній обстановці. Цей макіяж не залишив байдужими інтернет-користувачів.

Варто відзначити, що старша дочка артистки вибрала творчий шлях, як і її мама.

Нагадаємо, що молодша дочка Полякової розлютила українців поведінкою на публіці: "чому супер-мамі хамлять її кровинушки?".

Як повідомляла Politeka, Полякова відзначилася брудними приставаннями до колеги, Данилко аж почервонів: "Іди сюди, малий!".

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової в спадаючій сукні влаштувала зухвалу провокацію: "вся в маму".