Відома українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар насолоджується відпочинком за кордоном з чоловіком Олександром Стояновим

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки балету публікують яскраві знімки зі Шрі-Ланки.

Історія кохання Кухар і Стоянова заслуговує окремого фільму. Парі вдалося стати одним цілим не тільки на сцені, але і в реальному житті. Артисти дуже люблять один одного. Це видно з їхніх фотографій і висловлювань в різних шоу.

На свіжому фото Стоянов показав справжню пристрасть, буквально накинувшись на мініатюрну Кухар. Він схопив зірку і підняв її високо. Кухар, у свою чергу, притиснулася головою до його голови. Пікантності знімку надав наряд балерини у вигляді прозорої сітки.

"Будь-яке місце стає ще прекрасніше, коли ти поруч", - підписав фото Стоянов.

У коментарях яскравій парочці залишили масу приємних слів.

"Ви такі прекрасні", «коли два пазли збіглися», «мої чудові», «Любо дорого дивитися, ну як таку маленьку пташку можна не любити, ось так треба носити до ста років», «яка ви красива пара», "Чудо", - пишуть користувачі Мережі.

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