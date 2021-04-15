Український актор, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач влаштував переполох у мережі новим образом

Як передає Politeka.net, Ткач виступить у фіналі зоряного шоу пародій «Ліпсінк батл». Судячи з анонсу, Ткач перевтілиться у відому співачку Біллі Айліш.

На офіційній сторінці шоу в Instagram показали фото коміка в костюмі. Йому наділи перуку, наростили нігті і навіть вставили лінзи, щоб він був більше схожий на співачку. Втім, не всім глядачам сподобався образ. Багато хто вважав, що пухкий Ткач в жіночому вбранні більше схожий на репершу Альону Альону.

"Це перемога", "Ну... так собі Біллі вийшла", "Фууу, це гидко", "суміш Біллі і Нетти!", "Юрчик вогонь", «Ржака», «яка красуня», «Юрчик вогонь, але схожий на Альону Альону», «Billie Eilish після карантину», «Дикий жах», «він більше на Альону Альону схожий»,"відразу подумала, що це Альона Альона)", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що в батлі Ткач зійдеться з ще однією зіркою «Квартал 95» Оленою Кравець. Актриса виконає роль Адріано Челентано. Також у фіналі глядачі побачать Лесю Нікітюк, Дарину Петрожицьку, Дмитра Монатіка та Володимира Дантеса. У фіналі глядачі виберуть найкращого пародиста.

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