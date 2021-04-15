Відома пародійна артистка, зірка "Квартал 95" Олена Кравець убила наповал ефектним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Олена опублікувала кілька фото, зроблених на зйомках «Вечірнього Кварталу». Кравець постала в блискучій сукні, а її колеги по «Жіночому кварталу» позували у вечірніх сукнях з незвичайними вирізами. Виглядали дівчата неймовірно свіжо і привабливо. Видно було, що Олена сяє від щастя.

"Цієї суботи прем'єра ефіру "Вечірнього Кварталу", який ми зняли без глядачів, на жаль... Але зате на нас з висоти своїх конструкцій і екранів дивилися наші нові декорації! Дуже класні, як на мене!) Думаю, вам теж сподобається, як ми освіжили звичну картинку, весна ж або де? А ще дівчата з @zhenskiykvartal_official приходили. Побешкетували з ними трохи на новій сцені!",- підписала фото Кравець.

У коментарях Олені залишили масу компліментів.

"Вау, Лена! Все красивіше, і красивіше", "Ой клас", "дуже красива", "Гардероб жіночого кварталу як окремий вид мистецтва", «Без слів, Королева», "шикарна", "Ви Олена з кожним днем все красивіше і красивіше стаєте!!! Так тримати", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" приспустила кофтинку з плечей, жаркий кадр:"Незрівнянна яка".

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