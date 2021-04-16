Ведучому шоу "Маска" Володимиру Остапчуку його нова дружина Христина Гірник вирішила влаштувати перевірку

Як передає Politeka.net, як все відбувалося, вона показала на своїй сторінці в Instagram.

«Ми з мамою поговорили, що чоловіки не знають, що і де нахоодітся на кухні. І ми вирішили зробити перевірку. Хештег "перевір чоловіка", - розповіла Христина.

Спершу, вона запитала Остапчука про те, де у них знаходиться часник. Але це завдання виявилося занадто складним, телеведучий так і не знайшов підступний овоч.

Потім Христина попросила знайти шумовку.

"Що це таке взагалі?",- відповів Володимир.

А ось яке завдання далося Остапчуку на ура, так це пошук алкоголю. Телеведучий швидко кинувся до потрібної шафки, і продемонстрував різноманітність міцних напоїв: віскі, текілу і коньяк.

При цьому Остапчук зазначив, що коньяк повинен був бути закритим, але пляшка чомусь виявилася вже не повною.

"У сенсі, ти що його пив?» - відреагувала Христина.

Нагадаємо, Володимир Остапчук і Христина Гірник одружилися 15 Жовтня 20202 року. Цьому передував непростий шлюборозлучний процес телеведучого з попередньою дружиною Оленою Войченко. Вона звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі телеведучого стали критикувати за те, що він кинув дружину з двома дітьми.

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