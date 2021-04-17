Ведуча Леся Нікітюк збентежила несподіваним перевтіленням

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала нові кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала в образі Софії Ротару.

Так, за допомогою спеціального додатку, Леся "додала" своє обличчя на запис телеконцерту "Пісня року 1988", а саме в той фрагмент, де виступала Софія Михайлівна. Артистка була в колоритному образі того часу, з пишною зачіскою, помітним макіяжем і в облягаючій міні-сукні синього відтінку з блискітками. Зірка виконувала пісню "Вот и лето прошло".

"Впізнали?)))", - підписала кумедні кадри Нікітюк.

Примітно, що її обличчя майже ідеально "вписалося" в образ Ротару тридцятирічної давнини.

А ось і справжня Ротару під час згаданого концерту:

До речі, активна гастрольна діяльність Ротару та постійна присутність в музичних ефірах призвели до того, що в кінці 1980-х років вона стала лідером радянського пісенного мистецтва. 11 травня 1988 року за великі заслуги в розвитку радянського музичного мистецтва їй присвоїли звання Народної артистки СРСР, першої з сучасних поп-співачок.

До цього ми розповідали, що Нікітюк захлеснула хвиля ностальгії. Дівчина відкрила свій старий фотоальбом нульових років, показавши публіці кілька знімків звідти. Зокрема, ведуча продемонструвала яскраві образи, які втілювала на сцені Comedy Club UA. Крім цього, Нікітюк згадала, що ще в той час перетиналася зі співачкою Настею Каменських. Ведуча вирішила пожартувати над нею.

"Лесєчка жарить на сцені. Настя Каменських в залі сидить, курить кальян і плескає", - заявила вона, описуючи фото.

Нагадаємо, що модниця Нікітюк розставила ніжки, хвалячись обновками: "як кажуть у нас в Україні...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала себе в 18 років з накладними віями і" меліровкою", українці не дізналися: "Брітні, це ти?".

Також Politeka писала, що шалена Нікітюк засвітила сором'язливі місця крупним планом, задерши ніжки: "Фотошоп?".