Співачка Настя Каменських, як відомо, вже кілька тижнів перебуває в Мексиці, набираючись енергії та досвіду

Компанію 33-річній зірці склали її мама Лідія Петрівна і подружка, дружина Позитива, Анна Завгородня. Чоловік співачки продюсер Потап залишився на батьківщині. Як передає Politeka.net, співачка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким сколихнула публіку.

Каменських знімає в Мексиці реаліті "Дівчата рулять", пояснивши свій несподіваний від'їзд бажанням "перезавантажитися". Нещодавно артистка втратила батька, тому їй було дуже важливо відволіктися від сумних думок, а також допомогти мамі, що стала вдовою, підбадьоритися після пережитого потрясіння.

"Нам так важливо було наповнитися, щоб продовжувати відчувати багатогранність світу і відображати його в кожній з нас🙏 адже в жінці стільки різноманітних емоцій: від щастя до смутку, від сміху до сліз. І так важливо не втрачати жодного з цих почуттів. Я тепер кожен день кажу собі: "Щоб не сталося, проживай, приймай і йди вперед посміхаючись! А якщо захотілося поплакати - плач! Ти людина, ми багатогранні в своїх емоціях! Живи ними, відчувай їх!", - підписала фото Каменських.

Втішає маму після трагедії

Користувачі звернули увагу на те, як моложаво виглядає мама Насті в свої 66 років. Лідія Петрівна позувала в стильному джинсовому костюмі, що складається з сорочки й шортів. Її донька, в тоненькій в'язаній кофтині, навіть померкла на її тлі.

"Матуся Насті дуже шикарна дівчинка, молодці що взяли її з собою"; "Лідія Петрівна - красуня😍"; "Мамі Привіт!❤️"; "Їж, молися, люби!"; "Три богині❤️оплески 👏"; "від чого перезавантаження, як ніби ви город картоплі викопали 😂 😂 😂 ; "Спасибі тобі сонечко за натхнення і стимул все подолати і жити, радіти життю! ❤ ️Мамі вітання велике! І мої щирі співчуття. Світла пам'ять і Царства Небесного твоєму татові. 🙏".

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