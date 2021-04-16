До цього все йшло

Популярне шоу "Холостяк", яке захоплює увагу і думки українців, потроху наближається до кінця. Головний герой цього сезону Михайло Заливако засвітив кільце "на тому самому пальці"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Михайло розмістив фото на якому позує в ліфті, заставлений валізами. Чоловік написав пост про те, що через велику кількість валіз йому проблемно подорожувати, таке відчуття ніби він переїжджає.

"Я тут зрозумів, що у мене проблеми з багажем🤣, я коли кудись їду, я не їду... я переїжджаю😭 😭 😭 (ну це ще через проєкт)", - написав Михайло. Також "Холостяк" поцікавився, як подорожують його фоловери і пояснив, що на фото є одна невелика валіза його подруги Юлії Привалової.

Передбачаючи питання Михайло підкреслив, що фотографії були зроблені ще на проєкті, тому антураж - новорічний. Михайло уточнює:

"P. S. На фото, рожевий чемодан легкої поведінки... моєї подруги. Він вже таким зайцем облетів більше країн ніж ми самі🤣, так, Юлія?"

Фолловери одразу відгукнулися, і прокоментували фото, вдосталь насміявшись видом заваленого чоловіка. А більш уважні шанувальники побачили на пальці Михайла обручку:

"Кільце 😏", "Колечко, колечко, кільце😍", "А це не та обручка, що для вас "Зайка" зробила?", "Ти дуже класний🔥 🔥 🔥", "Маєш гарну обручку😂", "Перстень Зайка🔥", "Зроби і мені таку обручку😁 😁 🙂", "Мишко спалився? 😮😂😂".

На деякі коментарі щодо кільця Михайло жартував, мовляв, кільце з фольги, або що робив на замовлення... На решту - просто промовчав...

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