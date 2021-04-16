Що залишилося за кадром

Творці шоу «Маска " продовжують інтригувати українців

І не тільки анонсом другого сезону проекту, а й розкриваючи подробиці першого. Так, на сторінці "масці" в Instagram представили кілька фактів про шоу і запропонували вгадати, що з перерахованого є правдою, передає Politeka.net. (Щоб подивитися-проскроллье вниз)

Так, були названі такі факти:

На репетиції виступу сонця для 10 ефіру відірвався трос і Злата отримала струс мозку.

Загальна вартість всіх авторських образів Олі Полякової склала 96 тисяч доларів.

Дракон зламав 2 ребра Володимиру Остапчуку.

Арсен Мірзоян хотів брати участь у шоу в костюмі Жабеня.

Під час ефірів Андрій Михайлович Данилко 12 разів міняв костюми, але цього ніхто не помітив.

Кожен ефір Дзідзьо одягав нову пару тапочок.

Зйомки підказок про Крапанку довелося перенести на вулицю, тому що її костюм не помістився в двері студії.

Під час виступів у Сома тричі ледь не падала голова.

З вищеназваних пунктів перші три виявилися вигаданими, а решта – правдиві.

Відзначимо, користувачі Мережі в коментарях намагаються дізнатися, коли ж з'явиться новий сезон шоу. Однак творці поки тримають це в секреті.

Нагадавши, Данилко зазнав фіаско, намагаючись заспокоїти розбушувалися Полякову і DZIDZIO.

Як повідомляла Politeka, детективів шоу "Маска «запідозрили в романі, глядачі обурюються:" куди дивиться Потап?»

Також Politeka писала, що Полякова відзначилася брудними докучаннями до колеги, Данилко аж почервонів: "Іди сюди, Малій!"