Телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зізнанням про свою участь в "Ліпсінк Батл"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. А нещодавно на сторінці проекту "Ліпсінк Батл" в соцмережі опублікували відео з Лесею, в якому вона скаржиться і розповідає про конкуренцію.

У ролику можна побачити не тільки Нікітюк, але ще актрису Дарину Петрожицьку і коміка Юрія Ткача. Саме ця трійця стала суперфіналістами шоу пародій "Ліпсінк Батл". У відео всі вони розповідають про конкуренцію на проекті. Так, засмучена Леся поділилася, що не спить ночами і сильно переживає.

"О боже, всі для мене конкуренти! Я взагалі ніхто, друзі. Мене принижують постійно, мені важко, я плачу ночами. Тому що вони всі круті, відомі, вони стадіони збирають. А хто Іванівна? Іванівна просто хоче бути на сцені, хоче дарувати людям посмішки", - чи то жартуючи, чи то всерйоз каже Нікітюк у відео.

Тим часом актриса Дарина Петрожицька назвала саме Лесю своєю головною конкуренткою. А комік Юрій Ткач, заявився, що вважає всіх учасників конкурентами.

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