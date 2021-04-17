Телеведуча Леся Нікітюк показала, як приводить себе в порядок і зазначила, чому вона пропала з Інстаграма на якийсь час
Цього разу в соціальній мережі Леся вирішила ефектно повернутися і показати себе в несподіваному образі. Відпочиваючи вдома, Нікітюк приводила себе в порядок завдяки уходовим засобам і з'явилася перед камерою з білою маскою на обличчі і шиї. За словами самої Лесі, це необхідно, щоб поліпшити шкіру, а вона хоче помолодшати і «стати принцесою».
"Ой, знаю, знаю! Ви злякалися... але повірте мені, це маска дуже розгладжує зморшки добре, так треба. І взагалі, вона робить принцес молодими, а королев принцесами. Значить, не про це, пропала я з Інстаграма не випадково, так. Я зараз підключилася до егрегора творчості. Потім розповім, що це. Зараз думаємо над новими ідеями і працює над новими форматами.
І взагалі, дорогі мої, прекрасні богині, допоможіть мені вибрати колір!» - закінчила своє звернення жартівливою нотою Леся. Після того, як зірка розповіла, куди вона пропала, вона запропонувала вибрати нову ідею для її манікюру.
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Також 33-річна зірка показала, як виглядала в 18 років і поділилася одкровеннями про своє тодішнє життя.
"Лесичке 18 рочків) накладні вії," мелірування " волосся, золота іконка на шиї - говорить про те, що людина вже отримувала стипендію. Р. s. золоту іконку мама подарувала, стипендії вистачало тільки на накладні вії, мівіну і рево", - написала телеведуча.
"На Брітні схожа"," спочатку подумала, що Брітні Спірс"," Брітні Спірс"," дуже мило"," така витончена і романтична"," ми всі такі були"," Брітні Спірс в молодості", " але ж модна!", "Брітні, це ти?"- пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Очухали її стилісти".
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