Популярне музичне шоу "Голос країни" продовжує захоплювати глядачів і дарувати приємні моменти, стало відомо хто виступить в якості "спеціальних гостей" на шоу

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram, присвяченому подіям, що відбуваються в проекті, розмістили анонс, в якому розкрили хто буде виступати в якості "спеціальних гостей програми.

Як виявилося, це Тіна Кароль, Надя Дорофєєва і, підопічна Монатіка, Ліда Лі. Ось що пишуть в пабліку: "Зоряні спец. гості на" Голосі країни"❤️. Вже в неділю в прямому ефірі півфіналу на головній сцені країни заспівають Тіна Кароль, DOROFEEVA і Lida Lee з прем'єрами своїх пісень.",- заінтригували автори пабліка.

Також у повідомленні сказано, які пісні співатиме кожна із запрошених співачок. "DOROFEEVA виконає новий хіт" zavisimost", Тіна Кароль виступить з прем'єрою" Хороший хлопець", а Lida Lee представить пісню" зрозумій", - уточнили в анонсі.

Шанувальники висловили свої емоції від прочитаного. деяким сподобалася ідея побачити улюблених виконавиць, інші розкритикували сценаристів, адже Тіна і Надя в "голосі" є суддями, а не гостями проекту.

"Чекаємо хорошого хлопця🔥", " Оп оп, живемо живемо❤ ❤ ️ Пора знову запасатися валер'янкою❤️", "як цікаво, що підготує Тіна Кароль! Чи буде це образ з кліпу на пісню чи ні? Загалом, готові дивуватися! 😍 ", "Ще й тут цей хлопець ️ ️ нікуди не дітися від цього шлаку", "Тіна, о боже!", "Вау!", "100% Тіна буде співати в костюмі з кліпу «Хороший хлопець»!", "

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