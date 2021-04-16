Так буває, коли вже забуті образи

Знімки щасливих Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу наробили шуму в мережі

Як повідомляє Politeka.net, фотографії з свадтби артистки спливли на одній з фан-сторінок в Instagram.

Як відомо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися в кінці 2019 року. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Кароліна подала на розлучення після того, як в ЗМІ опинилися кадри розваг Мурата з дівчатами в клубі.

Однак нещодавно Кароліна і Мурат разом прийшли до Філіпа Кіркорова на іменини його дочки — Алли-Вікторії. Колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню «Я люблю тебе до сліз».

Після цього соцмережі буквально вибухнули заявами про возз'єднання Лорак з екс-чоловіком.

"Ані Лорак повернулася до колишнього чоловіка 💕", - написали на одній з фан-сторінок, опублікувавши архівні фото з весілля Кароліни (справжнє ім'я співачки) з Муратом.

Особисте життя артистки активно коментують в мережі.

"Він без неї "О", ось і прибіг, підібгавши хвіст! А Лорак наївна!", "Можливо, вони в приятельських стосунках) так буває... коли вже забуті образи... До того ж їх об'єднує дитина», «ще буде змінювати раз навчився», «це добре, але істина така: зрадив раз - зрадить не один раз...» ,- пишуть в коментарях.

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