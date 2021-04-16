Екс-дружина репера Потапа (Олексій Потапенко), продюсер Ірина Горова розповіла, як день народження їхнього сина ледь не закінчився трагедією

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

«Ми святкували день народження сина Андрія в заміському ресторанчику. Були мої батьки. Були дідусі, бабусі, був Олексій. І якісь двоє ... мужиків, я б сказала, щоб не сказати погано, причепилися до мого сина. Вони намагалися дати йому 100 доларів, потім чимось пригостити, але алкогольним. Вони були трохи випили. Ми не хотіли заважати нашому святкуванню, і говорили:»Відійдіть, не походіть, ну ми не хочемо з вами розмовляти, це маленька дитина, чому ви пристали". Потім вже Олексій підійшов до них, потім вже батько підійшов мій», - згадала екс-дружина Потапа.

Однак заспокоїти нетверезих відпочиваючих було непросто.

"Я побачила, що вони беруть ніж і вилку, я не розуміла, що вони хочуть зробити. Тому ми підійшли до охорони ресторану і попросили, щоб нас якось захистили, але вони якось не дуже реагували. Тоді ми викликали охорону вже іншу", - розповіла Горова.

Нагадаємо, Ірина та Олексій розлучилися в 2014 році. У пари є спільний син Андрій, хто з'явився на світ в 2008 році. Також у Ірини є дочка Наталя.

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