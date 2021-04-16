Відомий ресторатор, суддя гастрономічного шоу "Майстер Шеф", Ектор Хіменес-Браво покрасувався зі своїм малятком, піднявши настрій українцям

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram холостяк Ектор показав свій ідеальний п'ятничний день, разом зі своєю малятком, собачкою Лупітою, чоловік розмістив яскраве фото.

Знаменитий ресторатор також розмістив мотиваційний пост, поміркувавши про те, яким може бути ідеальний п'ятничний день:

"П'ятниця - це ідеальний день, щоб влаштувати собі свято🎉", - написав Ектор. Він сфотографувався взявши на руки свою улюблену собачку, а в іншій руці у ресторатора був паперовий стаканчик з кавою.

У своєму пості Ектор також розрекламував страви в'єтнамської вілли "а з нашими стравами зі справжньої в'єтнамської вілли це свято може стати особливим ❤️", - підсумував Хіменес-Браво.



Варто сказати, що за ресторатором в Instagram спостерігають більше мільйона шанувальників. Хтось обожнює прислухатися до рецептів, які іноді публікує Ектор, інші ж люблять спостерігати за самим Ектором, який розбурхує жіночі серця. Хоча Ектор не надто багатослівний про свої сердечні справи, офіційної інформації про те, що його серце зайняте - немає.

Сам же чоловік неодноразово зізнавався "в коханні" своїй улюбленій пристрасті-вмінню готувати.

Шанувальники відразу відгукнлися на пост, написавши свої емоції про страви доставки, Про Ектора і звичайно про улюбленицю знаменитості-Лупіта, адже вона нерідко стає предметом загального милування і розчулення:

"Яке гарне фото,. Лупіта просто модель🔥 🔥 👏 😍", "фотографії супер", " екторіо Красунчик!", "Лупі просто принадність😍", "Самий кращий день)))))", "Ой ну Ектор, красунчик 😍🔥", "Чудово виглядаєте", "Лупі - пупышка😍😍😍", "

Нагадаємо, що особняк Ектора Хіменес-Браво вразив красою і розмірами, про там можна мріяти: "це інший світ..."

Як повідомляла Politeka, Ектор з " Майстер шеф "розговорився про сумні зміни в житті:" вранці, відкриваючи очі..."

Також Politeka писала, що солістка KAZKA скорчила гримасу, опинившись в обіймах Хіменес-Браво з "Майстер Шеф": "хочеться сказати…»