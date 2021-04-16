Відомий радянський, Азербайджанський режисер, сценарист і актор, народний артист Азербайджанської РСР, професор Ельдар Гулієв (Кулієв) помер 16 квітня в Баку

Артисту було 80 років, повідомляє Day.Az з посиланням на Національну спілку кінематографістів.

У день народження, коли артисту виповнилося 80 років, його забрала швидка. Кулієва госпіталізували, а вже через місяць виписали. Однак незабаром стан режисера погіршився, і йому знову знадобилася госпіталізація. Його забрали до лікарні 9 квітня.

Ельдар Кулієв (не слід плутати з російським режисером і сценаристом Ельдаром Кулієвим, який помер в 2017-му) народився 18 січня 1941 року в Баку. У 1960-1966 роках навчався на режисерському факультеті Всесоюзного державного інституту кінематографії. Після закінчення інституту працював на "Азербайджанфільмі".

Як режисер він дебютував в 1969 році з психологічною драмою за сценарієм Рустами Ібрагімбекова "В цьому південному місті". Далі були фільми "Щастя вам, дівчатка" з Оленою Чухрай, дружиною Павла Чухрая, "Бухта радості", "Бабек", "Нізамі", "Легенда Срібного озера" та інші.

Як актор з'являється в ролі боса мафії в мелодрамі "моє біле місто" і кримінальному серіалі з Балуєвим "Граф Крестовський".

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