Відома співачка, зірка "жіночого кварталу" Марта Адамчук підкорила новим образом в анонсі гумористичного шоу

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Марта розмістила добірку фотографій, зроблених під час запису нового ефіру програми "Жіночий квартал". У кадр потрапили не тільки ведучі "вечірнього кварталу" - Євген Кошовий, нещодавно покинула дівчат з "жіночого кварталу" Олена Кравець.

На деяких фото, розміщених в анонсі, на сцені кварталу - популярний співак DZIDZIO, Алексєєв, і метр української естради Олександр Пономарьов.

Співачка підписала фото: "Друзі, в цю суботу, вас чекає дуже гарний сюрприз від kvartal95official". На фото сама Марта позувала в чорній вишуканій сукні. Вона вела програму, її співведучим був Євген Кошовий в строгому костюмі.

Прекрасні жінки також красувалися у вечірніх сріблястих, блискучих сукнях, а чоловіча частина учасників на сцені наділить чорні строгі костюми. Варто сказати, що склад знаменитих співаків, якщо не брати до уваги відсутнього Артема Пивоварова такий же, яким Музикаєв співали свою хитовую пісню "Чому".

Нагадаємо, що розкішна брюнетка з "жіночого кварталу" Адамчук звела з розуму формами в бездонному декольте: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, струнка брюнетка з "жіночого кварталу" Адамчук перетворилася на Красуню-наречену:"леді з обкладинки".

Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з "жіночого кварталу" Адамчук заворожила фігурою в обтягуючій сукні: "сама досконалість".