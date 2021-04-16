Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька розкрила причину розлучення з Владом Кочатковим, у шлюбі з яким була 8 років

Подробицями телезірка поділилася в інтерв'ю "КП в Україні".

"Пам'ятаю, як Влад вперше сказав, що йому некомфортно весь час перебувати в тіні мене. А я про це дізналася фактично під час нашого спільного інтерв'ю для ЖВЛ, і для мене це стало великою несподіванкою. Навіть не думала, що йому некомфортно. Просто він ніколи про це не говорив, а потім з'ясувалося, що це дуже критична ситуація для нього, і він відчуває себе некомфортно зі мною на якихось публічних заходах», - розповіла вона.

Соломія Вітвіцька зазначила, що процес розриву був важким і тривалим.

"Коли ми вперше поговорили про розлучення, пам'ятаю, обидва плакали півночі. Я розуміла: я - нещаслива, і Влад не був щасливим. У нас були зауваження, образи, але ми намагалися врятувати шлюб", - поділилася вона.

Вперше пара почала обговорювати можливість розлучення більше року тому. Вони навіть зверталися за допомогою до психолога, але це не допомогло. У вересні подружжя роз'їхалися а в грудні розлучилися.

"2021 рік я зустрічала як вільна жінка", - резюмувала телеведуча.

Вітвіцька також додала, що з екс-чоловіком вони зберегли хороші стосунки.

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