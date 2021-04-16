Чоловік знаменитої української балерини і судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар показав шанувальникам свої слабкості

Як повідомляє Politeka.net, танцюрист балету Олександр Стоянов поділився у своєму Instagram новим постом, в якому показав яскраві кадри з відпочинку на Шрі-Ланці, куди він полетів зі своєю зірковою дружиною.

Танцюрист зізнався, що на розкішному курорті зустрів відразу дві своїх слабкості.

"Дві мої слабкості в одному пості: "карколомні" хвилі на дикому пляжі і висока кухня Relais & Châteaux і це все в нашому готелі", - написав Стоянов.

Він вирішив розповісти своїм шанувальникам про авторську кухню, якою насолоджується на відпочинку.

"Тут всі інгредієнти місцевого виробництва, їх види і сорти перегукуються з історією локації і кожен куточок: від готелю до останнього інгредієнта в салаті тримає тебе в цій атмосфері", - підкреслив танцюрист.

Він також поділився знімками, на яких позує в плавках на березі океану. На одному з таких фото Стоянов встав на руки на тлі розбиваються об камінь хвиль.

Крім того, чоловік Кухар показав ті самі страви, які його так сильно вразили на відпочинку. Судячи з усього, Шрі-Ланка справила на нього сильне враження.

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