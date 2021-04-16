Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в ефектній червоній сукні влаштувала зйомку прямо на столі

Знаменитість прославилася багато років тому саме завдяки пристрасним танцям, якими так пишалася і займалася багато років. Навіть тепер, в 51-рік співачка, актриса і з недавніх пір-власниця косметичного бренду не забуває про своє улюблене заняття. Пару раз в тиждень Лопес як і раніше ходить на тренування і займається спортивними танцями.

Як можна помітити, завдяки фізичним навантаженням, фігура Лопес у відмінній формі. І сама Дженніфер не збирається ховати гідності в найближчі роки. У червоному вбранні з досить значним вирізом на стегні і дістає мало не до самої талії, співачка виглядала дійсно розкішно.

Червоні високі чоботи, яскравий макіяж і навіть манікюр з червоним лаком на нігтях перетворили Дженніфер в пристрасну Діву, що позує перед фотографом прямо на столі для більярду. На думку шанувальників, з правильно підібраним макіяжем зірка виглядає на цілих двадцять років молодше.

Також сама зірка, перед тим, як виїхати у справах, зробила кілька кадрів з машини. Причому не забула блиснути ідеальним обличчям з помітним нюдовим макіяжем і безліччю прикрас із золота. Досить масивні аксесуари ідеально доповнили її цибулю»левиці".

"Боже, яка красива; ти найкращий кумир у світі Королева !! Люблю тебе щасливих вихідних !! ❤ ; Чому ти така прекрасна!!; люблю тебе так сильно; ваше волосся завжди різні, що приховуєте?; ✌ 🏼 & 💖 нашій королеві добре; останнім часом мої улюблені фото, коли ти це робиш😗 ✌ 🏻; мені подобається, як тобі комфортно у власному тілі», - відповідають в мережі.

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