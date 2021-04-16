Маша Єфросиніна, телеведуча, яка стала тренером "Ліги сміху" розмістила кілька фото в порожньому залі для глядачів, нагадавши про карантинні обмеження
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram розмістила кілька фото, на яких позувала в порожньому глядацькому залі. Маша таким чином нагадала, що продовження "Ліги сміху" буде зніматися в порожньому залі без глядачів, так вирішили продюсери шоу.
"Сьогодні ви вперше побачите, як виглядає Ліга сміху без глядачів у залі...
Судити вам, як завжди, але скажу чесно-це дуууже незвичайний досвід! Гаразд я, сирітка-тренер, не граю😩, але командам-півфіналістам було нереально важко... Зате я в черговий раз переконалася, що артист заради творчості здатний розширювати свої межі! Хлопцям бажаю удачі, а вам цікавого перегляду!",- написала Маша.
Шанувальники відразу відреагували на фотографії знаменитості, адже відомо, що телеведуча любить стильно одягатися.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Вєрка Сердючка "заткнула" за пояс відомого співака, кадр "порвав" мережу: "Всі тирять..."
З безсоромної Лорак в океані сповзло бікіні, фото вже в Мережі: "Смачна дівчина!"
Екс - "холостяк" виявився "не по дівчаткам", шокуюче зізнання красеня: "Я змирився з..."
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Вони засипали телеведучу комплементами і втішними словами, як на адресу вбрання телеведучої, так і як як чарівній дівчині:
"Маша, ви відмінно вписалися в журі! І це не простий комплімент! Здорово, що Вас запросили на шоу! А досвід...ну такі реалії. До них частково вже всі звикли. Головне, вам кайфонуть і нам отримати через екран те ж задоволення!", "Заради творчості ми на багато що готові!😍 😍 це я вам як артист кажу😅 😌", " шикарна❤️", " дуже виразне і стильне фото!",- написали захоплені фанати.
Нагадаємо, що Єфросиніна з "Ліги сміху", розгубилася серед нарядів, попросила допомоги в українців: "Маша, ну не можна…"
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна показала, яким красенем росте її син, рідкісні кадри облетіли мережу: "Дачники…"
Також Politeka писала, що Єфросиніна з "Ліги Сміху" розлютила українців некультурною витівкою, відео: "куди з ногами на…"