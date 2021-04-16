Маша Єфросиніна, телеведуча, яка стала тренером "Ліги сміху" розмістила кілька фото в порожньому залі для глядачів, нагадавши про карантинні обмеження

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram розмістила кілька фото, на яких позувала в порожньому глядацькому залі. Маша таким чином нагадала, що продовження "Ліги сміху" буде зніматися в порожньому залі без глядачів, так вирішили продюсери шоу.

"Сьогодні ви вперше побачите, як виглядає Ліга сміху без глядачів у залі...

Судити вам, як завжди, але скажу чесно-це дуууже незвичайний досвід! Гаразд я, сирітка-тренер, не граю😩, але командам-півфіналістам було нереально важко... Зате я в черговий раз переконалася, що артист заради творчості здатний розширювати свої межі! Хлопцям бажаю удачі, а вам цікавого перегляду!",- написала Маша.

Шанувальники відразу відреагували на фотографії знаменитості, адже відомо, що телеведуча любить стильно одягатися.

Вони засипали телеведучу комплементами і втішними словами, як на адресу вбрання телеведучої, так і як як чарівній дівчині:

"Маша, ви відмінно вписалися в журі! І це не простий комплімент! Здорово, що Вас запросили на шоу! А досвід...ну такі реалії. До них частково вже всі звикли. Головне, вам кайфонуть і нам отримати через екран те ж задоволення!", "Заради творчості ми на багато що готові!😍 😍 це я вам як артист кажу😅 😌", " шикарна❤️", " дуже виразне і стильне фото!",- написали захоплені фанати.

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