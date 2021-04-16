Українська актриса і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала себе в одній білизні перед операцією

Нещодавно зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" повідомила, що у неї знайшли шийні грижі. На тлі погіршення її самопочуття і втрати чутливості в руці лікарі рекомендували їй операцію. Вранці 16 квітня вона поділилася новим постом в своєму Instagram прямо перед тим, як відправитися в лікарню. Про це пише Politeka.net.

Саліванчук перед госпіталізацією поділилася знімками, на яких позувала в одній білизні. При цьому, її шию фіксував спеціальний бандаж. На фото актриса позує в чорному бралеті і трусиках, оброблених мереживом.

"Сьогодні важливий день. І я готова", - підписала фото знаменитість.

У коментарях шанувальники постаралися її підтримати.

"Тримайся. Все буде добре", "удачі", "а бельішко просто вогонь", "Аня, удачі вам! З Богом!", "Дай Бог, щоб у Вас пройшло добре від душі", "Все Буде Добре. Ангел Хранитель поруч", - пишуть люди.

Пізніше в сторіз Саліванчук показала, як їде в лікарню. Вона розповіла, що поки не знає, коли саме пройде її операція. Увечері вона поділилася кадрами вже зі своєї палати.

"Якщо чесно, мені трохи страшно. Не можу зрозуміти, чи правильне я прийняла рішення, що зважилася на операцію", - зізналася актриса.

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