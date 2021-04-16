Відома українська актриса Наталія Денисенко розповіла, чому плакала над своєю роллю в серіалі «Кріпосна»

Артистка вирішила поділитися своїми думками про роль Лариси в «Кріпосній», яка принесла їй велику популярність. Як повідомляє Politeka.net, цьому Денисенко присвятила новий пост у своєму Instagram.

Актриса зізналася, що плакала, коли читала сценарій серіалу.

"У випадку з Ларисою з "Кріпосної", я не просто читала сценарій і плакала від подій, що відбуваються...Зараз на чистоту! У мене бувають моменти, коли я дуже страждаю через ролі с*чек-спокусниць", - зізналася Денисенко.

Вона зазначила, що як актрисі їй хочеться рости і отримувати більш глибокі ролі, проте продюсери і режисери часто бачать в акторі певний типаж.

Втім, роль Лариси принесла Денисенко справжнє щастя.

"Лариса - це роль над якою я плакала від щастя!!! Щастя, що Тала Пристаєцька, сценаристи і команда проекту, дали мені можливість бути такою!!! З нетерпінням чекаю виходу серіалу на екрани, хочу побачити чи вийшло", - написала актриса.

Вона також поділилася своїми фото в образі Лариси.

Шанувальники тут же відреагували на пост.

"Ви розумниця і роль клас...ви супер актриса", "чекаю вже виходу на екрани. Хочу бачити продовження", "Нереально красива", "Люблю вас за відкритість і щирість", "Наталочка, ви велика розумниця!", - пишуть люди.

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