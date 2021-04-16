Відомий хореограф, суддя проекту "Танці з зірками" показав брутальне фото з величезним гайковим ключем в ямі під машиною

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Влад Яма розмістив фото з автомобільної "ями", з ключем в руках підкручуючи гайки автомобілю. На фото Влад в майці і робочих рукавичках, з кепкою, одягненою козирком назад.

На м'язистих руках і передпліччі танцюриста видно сліди мазуту, вся поза Влада і його вираз обличчя говорить про зусилля, з яким він справляється з гайками під автомобілем.

У пості Яма повідав своїм шанувальникам про те, як в 11 класі він навчався водінню на УПК на автомобілі ГАЗ-52, випущеному в 1964 році. Влад розповів, що для того, щоб в зимовий час поїздити на авто, потрібно було прийти раніше і залити теплої води в систему охолодження, і тільки потім намагатися заводити машину.

"Останній учень природно зливав після себе водицю. І задоволення цей процес зовсім не зменшував. Адже можна було їхати за кермом величезної махини по Запорізькій набережній і насолоджуватися подвійним вижимом зчеплення... Романтика... Ну і не забути б про прогазовку при зниженні передачі. Хоча справедливості заради зазначу, що навіть тоді, в Запоріжжі вже ходили чутки про існування «коробки-автомат».",- написав зірка"Танців з зірками".

Щоб пост не здавався занадто нудним, Влад поцікавився у фанатів, чи бачать вони зараз "Яму в ямі": "Ну а якщо ви зараз бачите, що на фото "ЯМА В ЯМІ", то лайкніть!",- написав Влад.

Фанати жваво стали згадувати свої кумедні історії пов'язані з водінням, а також відзначили, що на фото артист дуже гарний:

"Подвійний вижим і перегазовка👏 до болю знайоме 😂", "❤️але Яма абсолютно не в ямі))", "я теж закінчувала автошколу при середній школі! Це одні з яскравих вражень!", "Ну це можна витримати такі фото?!!! 😍😍😍😮😮😮😮🔥🔥🔥👏👏👏👏👏", "За Ямою буде яма", - відгукнулися шанувальники.

Нагадаємо, що Влад Яма екстрено звернувся до українців через стан легендарного Чапкіса: "Давайте всі разом..."

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