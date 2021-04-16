Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-вець Сергій Писаренко, який не так давно полетів з України в Росію, показав свого нового друга
Минулого тижня гуморист, який в останні роки працює в Україні, відправився до себе на батьківщину в Росію. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram комік поділився фото, на яких показав свого нового друга.
Так, Писаренко опублікував фото, на яких він зображений з совою. Птах спокійно сидить на руці артиста і дивиться йому прямо в очі. У свою чергу, Писаренко відповідає їй тим же.
Як зізнався гуморист, між ними відразу ж виникло взаєморозуміння.
"Чи не диво? Подивилися з совою один одному в очі і...зрозуміли один одного", - підписав фото артист.
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Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"Краса", "хто на кого більше схожий", "Ну тому що ти мудрий як Сов", - пишуть люди в коментарях до посту.
Як відомо Писаренко Російський комік і працює не тільки в "Дизель шоу", але і в проекті "повітове місто". Незважаючи на те, що Писаренко багато працює на українському телебаченні, він продовжує їздити на виступи в Росію.
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