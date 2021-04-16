Телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників яскравими кадрами в стильній обновці

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила похвалитися стильною обновкою і з'явилася на огляд публіки в пікантному образі.

Як видно, Леся зняла себе на телефон, стоячи в затишній кімнаті біля дзеркала, вона змінює пози, кидаючи млосні погляди в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в стильній темній косусі з яскравими написами, яка прикриває фігуру. Однак, штани, спідницю або навіть білизну, зірка, здається, надіти забула, так що всі побачили її пружні вигини. Волосся телеведучої розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Нікітюк написала: "Моя нова косуха. Хоча, яка різниця, завтра ЗМІ все одно напишуть, що я без трусиків". Звичайно ж така публікація викликала бурю обговорень в коментарях, Лесю засипають компліментами в коментарях до фото. "Вогонь", "Дуже красива", "Леся, ви, як завжди, прекрасні", "Краса!", "Ой, як красиво", "Красива дуже", "Така стильна", "Прекрасна Леся", "Ти завжди на висоті", "Леся, ти супер", "Срамота", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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